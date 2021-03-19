周日（21日）是打吡賽馬日，蔡約翰強陣出擊，其中第七場三班1200米之「速遞奇兵」，上場在港一出即勝，彈甩亞軍「大眾開心」五個多馬位取勝。

此駒賽後被加14分，證明受到重視，今次休息足夠揀大賽日復出，有力為蔡約翰與莫雷拉帶來頭馬。

「速遞奇兵」上場在10月24日贏馬，休息了數個月才復出，莫雷拉認為這展現了蔡約翰其中一個練馬風格（Size Style）。

莫雷拉受訪時說：「『速遞奇兵』上場贏得非常精彩，除了大幅拋離對手外，姿態也很輕鬆容易。」

「此駒今場升班而戰，只要交回上場水準，連捷在望。」

「蔡約翰處理質新馬，願意給予時間等待牠們成長，『速遞奇兵』上場贏馬後，已有足夠時間成長及進步，這是練者處理質新馬其中一個風格。」

「我也深信 『速遞奇兵』現時會變得更強，早前我策騎牠試閘，馬兒輕鬆掄元，狀態回復大勇，我對牠今戰充滿信心。」

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