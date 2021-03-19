周日（21日）沙田十場草地賽事，角逐第二場四班1200米的希廐「佳運財」，上場插班初出即爆出廿六倍冷門贏馬，表現出色。

今場再配贏馬配搭史卓豐，騎者期望夥拍此馬再下一城。

史卓豐說：「這匹三歲馬上場在港初出，即能以後備身份補上贏馬，表現令我眼前一亮，充分反映其潛質優厚，我認為牠應有不錯前途。」

「牠上場排13檔，跑沙田1200米形勢不利，被迫留在較後的位置，馬兒末段仍很交出強勁的竄勁，一出即勝，贏馬難度甚高。」

「今場仍排外檔（8檔）但檔位比上場稍為內移，形勢當比上場好一點，可望交回應有水準。」

「牠吸收過上場競賽經驗後，應有所進步，馬兒心理上更為成熟，今仗仍留在四班，有力再下一城。」

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