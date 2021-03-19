何澤堯今季勝出40場頭場，暫時排騎師榜第五位。

周日（21日）何澤堯將策騎八匹上陣，其中一匹實力馬是第十場二班1600米之「包裝太保」。

「包裝太保」上場在何澤堯胯下，在田草1400米後上取勝，今仗將增程跑多二百米。

何澤堯受訪時說：「『包裝太保』上場後追的爆發力非常強勁，但牠不一定要留得太後。」

「最緊要是因應形勢，讓馬兒守在舒服的位置。」

「由於『包裝太保』步幅寬闊，跑1600米可以走得更舒服，牠是一匹有能力的馬，希望可以扶搖直上。」

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