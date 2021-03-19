何澤堯今季暫五度列陣田草A跑道賽馬日，每次俱有馬贏狂數11Win，是季內唯一同類賽日未斷纜騎師。

他上季夥拍呂廐「金鎗六十」勝出香港打吡大賽，成為首位包辦四歲馬經典系列的三冠華人騎師，足以名留青史。

周日（21日）第八場跑新一屆打吡大賽，何澤堯夥拍沈廐「飛輪閃耀」衛冕桂冠，表現令人期待。

此駒在港暫四戰獲一冠兩季一第五全獲獎金，演出相當準繩。

「飛輪閃耀」在外地贏過2200米，且是去年澳洲打吡2400米季軍，長力不用懷疑。

上周五（12日）由何澤堯試1200米泥閘，臨尾自動湧上以第二名衝線，狀態勇達頂峯，有權攻下打吡。

第三場三班2000米「加州十大」，在港首兩仗跑1600米皆大敗，上賽改爭1800米即入冷位，末段甚遲才撻着，加程跑2000米料更佳。

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