沈集成近六戰五次有馬贏，馬房運作良好。

周日（21日）打吡賽馬日，沈廐共出十駒迎戰田草，其中四駒由其主攻手潘頓操刀。

騎練自去年12月至今有七次賽事合作兩駒以上，其中六次有馬贏共獲七Win，反映他們逢大手交易多數有馬贏。

第二場四班1200米，「悅豐泰」上仗久休復出跑同程獲殿軍，只負頭馬半個馬位，如今排1檔參賽有力制勝。

第三場三班2000米，「樂益善」氣量充沛兼進步未止，初跑田草2000米由潘頓壓陣，可期重拾勝軌。

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