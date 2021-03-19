沙田馬場周日（21日）第五場四班1600米「春風得意」，至今唯一頭馬是在上季打吡賽日勝出的，當時評48分。

季初「春風得意」在何良馬房跑過兩場後，便轉投丁冠豪旗下。

「春風得意」轉廐後仍未贏過，惟上仗於1400米跑至最後直路，由尾二追上跑第三，造出22秒64全場最快末段，走勢甚勁。

丁冠豪今次為「春風得意」出王牌，反映他有心替幕後再在打吡賽日報捷。

此駒現評46分佔便宜，增程跑1600米有利後追，田泰安續策料有交代。

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