沙田馬場周日（21日）第八場上演四歲馬系列重頭戲2000米打吡大賽，此系列今年首兩關均跑出20倍以上冷馬。

今場或許繼續爆冷，惟觀乎對上30年打吡賽果，大熱頭馬有17匹，超過總數一半，而且絕大部份勝出馬評分均在100分以上。

在這情況下，本屆打吡勢成1至4號馬「達心星」、「勁搏」、「健康愉快」及「包裝永勝」之爭，皆因牠們皆評100分或以上。

至於對上30屆打吡勝出馬排位，只有「勝威旺」、「先見之明」及「一定威」排1或2檔出閘。

反而逾半數頭馬俱排9檔或以外，其中包括近三季冠軍「金鎗六十」、「添滿意」及「平海福星」（已退役），分從9、12、9檔起步。

於「達心星」、「勁搏」、「健康愉快」及「包裝永勝」之中，「勁搏」及「包裝永勝」排位都最接近9檔，分別抽到第8及7檔參賽。

同場9檔馬叫「幸運快車」，本身評分雖未達三位數，但卻有97分，由拼勁十足的賀銘年發揮，說不定可借勢異軍突起。

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