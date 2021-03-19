澳洲馬圈日前有兩匹一級賽冠軍因傷宣佈退役，包括南澳打吡及木下錦標盟主「俄式帝堡」及金拖鞋大賽冠軍Farnan。

「俄式帝堡」上周末（13日）角逐全明星一哩賽不敵「蠻勁」獲亞，賽後此駒被發現左前腳肌腱撕裂。

這匹四歲馬原定下仗將角逐4月3日舉行的唐加士打一哩賽，不過練馬師歐伯賢昨天（18日）已在Twitter公佈，此駒將離開綠茵場，並投入配種行列。

Farnan在兩歲時五戰全勝，包括攻下都文錦標、銀拖鞋大賽及金拖鞋大賽三項級際賽桂冠，並成為廿一世紀澳洲最高評分兩歲馬。

不過此駒踏入三歲後表現走樣，角逐二級賽Run To The Rose及一級賽古摩亞育馬場錦標皆名落孫山。

練馬師之一活候夫人表示，Farnan原定將角逐明天（20日）舉行的星河大賽，不過在操練時受傷，因此將退役並將在Kia Ora Stud開始其種馬生涯。

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