自2013年開始，近八季香港打吡大賽日，例有新勝馬在同日連捷，而近兩季更各有四Win產生之多。

周日（21日）今屆香港打吡大賽日，不乏新勝馬列陣。

目前在練馬師榜落後榜首方嘉柏兩Win排第二的蔡約翰，整日出馬八匹，陣容強勁。

其中，第七場「速遞奇兵」、第八場「銀馳」和第九場「勝得威風」俱新勝而臨，是蔡廐打反擊的主要籌碼。

第七場三班1200米「速遞奇兵」，上仗初出跑同程大勝五乘多，造出1分8秒85佳速，蓄銳復出升戰第三班，有望再建奇功。

第九場三班1200米「勝得威風」，兩戰同程未逢敵手，採用放頭或後追跑法照樣輕勝而回，勢將扶搖直上。

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