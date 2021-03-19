星期日（21日）沙田馬場上演一年一度打吡賽馬日，一如過往使用全闊A跑道作賽。

這條賽道大熱門成績向來不俗，先講短途1200米，近三季進行過87場，大熱門曾28次勝出，相關比率有32%。

周日頭兩場均跑1200米，各有一匹新勝馬控制大局，此乃賀廐「攻頂」及希廐「佳運財」，各有機會取得連捷。

1600米同樣是主流路程，大熱門勝出率也不低。

近三季A跑道進行過40場同程賽事，大熱門取得15Win，勝出率達38%很不錯。

星期日第五場四班1600米，近三戰一冠兩季的「超速」強配莫雷拉，勢將大熱掄元。

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