周日（21日）重頭戲第八場打吡大賽，「包裝」系馬主李文斌兵分兩路，派出「包裝永勝」及「包裝永旺」出擊。

其中前駒身價高昂，據聞達千六萬，且看能否贏出打吡，屆時可算名利雙收。

潘頓今早（19日）透露，「包裝永勝」目前的狀態，是來港後最弗的一次，有一定機會跑入前列。

潘頓說：「『包裝永勝』目前的狀態，是牠來港後最好的一次，希望牠具備足夠條件奪標。」

「『包裝永勝』抽得7檔，我當然希望牠抽得更內的檔位，但這也非我們控制之內，只是今場有好幾匹爭勝份子排到內檔。」

「2000米起步後不久便要轉彎，第一次轉彎時有時都要靠運氣之助。」

「希望我們運氣足夠，『包裝永勝』能盡快楔入內叠，則有機會爭取勝利。」

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