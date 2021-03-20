韋達從騎時曾三勝香港打吡，周日（21日）第八場是他首度以練馬師身份角逐這項大賽，心情難免興奮。

韋廐這場派出「將王」及「恭喜發財」兩駒列陣，而馬房較受注目是「將王」，連朝均由練者一手摸實。

今晨（20日）亦不例外，未夠五點，「將王」由韋達策騎開出大圈，成為全朝大跑道首匹出操馬。

「將王」一直沿外欄踱步，韋達全程小心翼翼，對這匹高價自購馬愛護有加，順利完成加課。

「將王」來港後只跑過三場，上仗在香港經典盃跑第二，表現一直進步，今次問鼎打吡，絕對有條件取得好成績。

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