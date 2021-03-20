公司騎師彭國年連續停賽四日後，剛好在打吡大日子刑滿復出，將策「恭喜發才」於周日（21日）第八場首戰香港打吡。

3月份初次上陣的他，當日共有九匹座騎，牌面不弱。

其中，除「恭喜發才」外，還有「量化歡騰」、「全才」、「富祿」、「奮鬥雄才」和「將悅」出自韋廐，反映韋達對他十分賞識。

彭國年對上一次贏馬，正是憑「全才」在2月28日勝出三班田草1800米。

如今他復出剛好可再主轡，此駒於第三場角逐季初入過Q的A欄三班2000米，連捷不無資格。

第九場「奮鬥雄才」馬主梁穎頤父親梁麟炳，正是「恭喜發才」和「全才」馬主，彭國年深得「才」系歡心，必圖盡力贏馬相報。

第六場「樂滿貫」來自東廐，與新勝谷草開齋的「樂盈盈」同系同廐，本身近兩仗跑田草1200米皆表現不俗。

今次增程至1400米有益無害，報名時有用王牌，今場顯然是出擊目標。

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