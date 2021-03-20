容天鵬馬房13至14年開倉首季成績唔錯，最終排練馬師榜第9名過終點，不過其後五季均只排14至15名，表現只屬不過不失。

上季容廐成績更不進反退，跌至練馬師榜尾五位置，從練生涯亮起警號。

今季此馬房現時有13W喺手，照計要過安全線唔難，不過世事始終難料，黑起上嚟一兩個月無Ｗ都唔奇。

今次（21日）第九場三班1200米要特別留意廐內「鑽飛龍」，此駒休息超過四個月，初上陣即強配潘頓，難免引起投注者遐想。

翻查季內容廐轉配潘頓有13匹次，成績是四冠兩亞兩季，勝出率與上名率分別為30.76%及61.53%，成功率算高。

季內如「手到回來」及「巡航導彈」在不被大眾看好之下，由潘頓接手爆出十倍左右半冷Ｗ。

「鑽飛龍」季內兩仗均未見有過接近表現，伸算臨場勢成半冷門，今次休後復出突如其來配潘頓值得重視，隨時變身贏馬。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199