打吡在即，回顧香港打吡的歷史，近季的打吡歡喜冤家，如2014年的「威爾頓」、「步步友」，以及2017年的「佳龍駒」、「巴基之星」，大家應記憶猶新；遠一點如1982年的「足球」、「超捷」，以及1983年的「同德」、「快樂八十」，至今仍為馬迷津津樂道。

然而，世界上最著名的打吡歡喜冤家，並非出自香港打吡，而是見諸美國的肯塔基打吡。

骨塔基打吡是美國三冠大賽的首關，1978年那一屆，馬迷的目光都集中於兩匹兩歲時已鋒芒畢露、三歲時再進一步的明星馬。

一匹叫Affirmed ，一匹叫Alydar 。肯塔基打吡一戰，Affirmed一如既往採取前置跑法，AIydar也一如既往採取留後跑法。Affirmed轉彎時已帶了頭，並在直路上愈跑愈勁，輕鬆奪魁。AIydar則於大外檔窮追，雖然追入亞席，卻從未看似能威脅Affirmed。

肯塔基打吡為一對歡喜冤家揭開精彩決鬥的序幕，在接下來的三冠大賽次關必利是錦標和尾關貝蒙錦標，兩駒都在直路上埋身肉搏，拍住衝綫。

Alydar一次又一次把跟Affirmed的距離縮短，卻始終無法越雷池半步。

Affirmed加冕三冠馬王，AIydar則無奈地做了「二奶王」。

替Affirmed建功的鞍上人，是後來往英國發展並榮膺冠軍騎師的高梵，當時年僅十七歲；而高梵創下的最年輕三冠騎師的紀錄，迄今尚未被打破。

撰文：余伯樂

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