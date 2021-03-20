賀賢馬房剛周三（17日）終於憑第六場的「緻寶駒」打破踏入三月未開齋的尷尬情況。

今次（21日）出馬雖然唔多得四匹，但其中「攻頂」、「馬爾代夫」及「北極光」三匹均得到潘頓青睞，值得留意。

翻查賀賢與潘頓這對騎練季內合作田草11匹次，獲兩冠一亞四季，上名率超過六成三算十分高。

按上述數據反映，賀廐田草賽駒交予潘頓唔喺咁簡單，值得作為馬膽。

特別要留意第六場三班1400米的「北極光」，對上兩仗均在潘頓胯下搏失，今次此子仍未肯放手。

加上賽前騎者親自試1000米直路閘，走勢有前有後，狀態進一步提升。

今次「北極光」A欄作賽排九檔唔會太蝕，有本錢贏馬補中。

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