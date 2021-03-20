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《玄機解馬》第三季第29集將在周六（20日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

今集《玄機解馬》請到現年40歲嘅前港姐亞軍陸詩韻上來做嘉賓！雖然已經4字頭，但Sharon依然keep到好靚身材，加上個樣同後生差無幾，確實係凍齡有方！

碧霞老師話，Sharon雖然桃花運極旺，但爛桃花佔太多數，比較難可以修成正果，之前有報導亦指，Sharon試過畀有婦之夫欺騙多年感情，對佢打擊非常大，所以今次碧霞老師都要諗吓計仔，去幫Sharon化解危機。

加上Sharon入行多年，到底喺娛樂圈有何生存之道？自己又點樣保養皮膚？想知就一定要留意今集節目啦！

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（21日）沙田賽事心水馬，咁豐富嘅內容，你點能夠錯過？

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