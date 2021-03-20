葉楚航今季成績理想，暫時有26W在手。雖然他無派馬出戰今屆打吡，但在周日（21日）亦有多匹實力馬列陣，隨時可在大賽日揚威。

今晨（21日）約七時許，第五場四班1600米的灰馬仔「影疾」被安排於內圈加課。

雖然這課只是簡單工夫，但葉楚航亦在烽火台內觀看此駒操練過程。

而當馬兒課罷，練者即時離開行去機坪等候接馬。

當「影疾」操完返回機坪，葉楚航除了仔細打量馬身之餘，亦有詢問助手馬兒情況，對這匹灰馬相當關心，可望是周日出擊主力。

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