徐雨石早前成績略為放緩，到最近表現明顯好轉，剛周三（17日）憑「和氣生財」爆半冷贏馬，季內頭馬數字升至17W。

周日（21日）徐廐派出六駒上陣，仍有當起馬值得重視，所指的是頭場「進優自在」。

這匹四歲馬上仗由潘頓跑泥地1650米，賽後被競賽董事小組問話，今次還原基本步，回師最初起步之田草1200米，且看改配馬雅能否交出好表現。

徐雨石受訪時說：「『進優自在』前仗同程放頭跑第二，剛戰打算照辦煮碗，可惜早段有排檔較外的馬匹壓埋嚟，令到潘頓要稍留，最終搶口落敗。」

「這場純粹輸在陣上際遇欠佳，為免此駒再有唔規矩的情況出現，今次安排牠跑1200米，希望縮程步速快不會再搶口。」

「由於馬主與馬雅相識，此駒連同下周三（24日）谷戰的「進優」一併交由這位新騎師主轡，希望在新鮮感下，會有滿意效果。」

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