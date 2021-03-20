周日（21日）沙田十場草地日賽，重頭戲是第八場四歲馬系列第三關2000米的打吡大賽，本地騎師何澤堯上屆憑「金鎗六十」首次奪得打吡冠軍。

今屆打吡大賽，何澤堯將策騎「飛輪閃耀」上陣，騎者希望可以再贏打吡。

此駒抽得11檔起步，外界大多認為是劣檔，不過何澤堯卻有另一番見解。

何澤堯受訪時說：「『飛輪閃耀』排11檔起步不算太差，我個人認為是幾好的檔位，起碼不用擔心受困塞車。」

「今場有不少賽駒未跑過2000米或以上路程，而『飛輪閃耀』在澳洲曾贏過一場2200米賽事，長力獲得證明，這是牠的優勢之一。」

「最近我曾夥拍牠試草地及試閘，走勢均令我滿意，我認為牠今場的狀態，比早前幾場更弗。」

「今場打吡大賽形勢很平均，『飛輪閃耀』有四至五匹主要對手，如『達心星』、『勁搏』及『將王』等等，屆時將有一番龍爭虎鬥，精彩可期。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199