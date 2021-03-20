羅富全不但贏馬多，更是大賽常客，周日（21日）今屆打吡，他派香港經典盃盟主「健康愉快」出戰，且看能否繼2019年「添滿意」後，再嘗這項經典大賽滋味。

同日另一匹四歲良駒「旗幟輝煌」，原來希望參加今屆打吡，結果被列為第一後備，最終未能如願上陣。

因此羅富全為牠報跑這天尾場二班1600米，且看馬兒能否再下一城，於打吡賽日揚威。

羅富全受訪時說：「我原本以為『旗幟輝煌』可以入選打吡，最終無緣上陣，當然有一點失望，惟有改爭二班1600米。」

「由於計劃改變，時間上比較倉卒，很多騎師已卜了座騎，結果找來史卓豐策騎。」

「此駒上仗勝來表現出色，質新馬狀態維持在良好水平，今次抽到14檔，無疑會對發揮上帶來一些困難，希望憑本身進度，可以順利取得好成績。」

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