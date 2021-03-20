大衛希斯今季重臨香江，雷聲大雨點少，現時僅得13W，與預期成績明顯有落差。

雖然話就話第一季唔達標唔洗收警告信，不過練者在世界馬壇舉足輕重，無番30場頭馬，馬迷點都唔收貨。

今次（21日）第二場「佳運財」及尾場「包裝太保」新勝猶勇，自不然受到各人注目。

之不過翻查季內希廐十匹新勝馬，僅得「人和家興」順利取得連捷，另外「成才」與「友盈有款」一對翌仗均只得季軍。

翌仗落第馬如「人和家興」、「包裝太保」及「輗多福」等埋門獨贏不足兩倍，最終竟然可以三甲不入，連位置都收唔番，千萬注碼迅即泡湯。

今次要特別小心尾場「包裝太保」，上仗賺快步速形勢後追奪冠，同場亞軍「閃得快」及季軍「佳運來」兩匹後追上名馬翌仗表現均走樣。

就上述數據反映，「包裝太保」大熱倒灶早有前科，今次再次走樣無影絕不出奇，投注獨贏前宜先三思。

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