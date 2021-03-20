日本隊遠征世界大賽往往成為有力競爭者，他們在近四屆杜拜草地大賽，分別憑「不撓真鋼」、「強擊」及「杏目」三度捧走此項賽事。

不過由於疫情原因，在下周末（27日）舉行的這項大賽，日本隊僅有「陳年美酒」單刀赴會。

「陳年美酒」為二級賽富士錦標冠軍，當時牠擊敗了一級賽NHK一哩賽冠軍「禮讚歌詠」勝出，水準不弱。

英國隊則強陣出擊，共有七駒入選出賽名單，佔14匹參戰馬一半之多，當中以「諾斯勳爵」實力較高。

其中，「諾斯勳爵」在威爾斯親王錦標擊敗在去年奪得三項一級賽冠軍的「加踏步」3.75馬位贏馬，實力有目共睹。

至於東道主阿聯酋代表則由「愛星河」領銜，上仗此駒初次在美丹馬場上陣角逐傑貝哈特錦標，最終在直路不斷斜跑，不敵頭馬「閃光爵爺」跑第三。

經過一場熱身加上適應場地後，「愛星河」仍然是高多芬的爭標希望。

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