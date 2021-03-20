莫雷拉和潘頓單季過百Win已成香港賽馬一部份，有評論指兩大高手的壟斷，令其他騎師相形見拙，非馬壇之福。

無論如何，季內一路領先已獲99Win的雷神，勢於周日（21日）打吡大日子，贏夠今季100場頭馬，遠快於暫只有77Win的潘頓。

莫雷拉到時在第一、四場均無座騎，第二場「浩大星輝」見證他全日首度上陣。究竟其第100Win於哪場出現，有興趣的馬迷不妨猜猜。

以馬論馬，雷神在第二、三場分策的「浩大星輝」和「神龍駒」近況皆一般，勝算不及其第五場座騎「超速」。

「超速」出道初期淨跑1200米，大前仗起加程至1400米即首次上名，再出贏同程開糊。

上賽再跑長200米，結果與季內三捷馬「保羅承傳」及再出再入位的「特醒」串T，本身賽績絕對不弱。

今次加強配搭用雷神，排位又不俗，「超速」勢助他季內第100次贏馬。

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