每個練馬師都有些特別倚重的搏殺騎師，只要認清各廐用人策略，馬迷自然可提高勝算。

踏入三月份之後，沈集成共有四駒交巴度操刀，「動力飛鷹」和「順勢贏」皆贏馬，「行雲流水」和「艮志騰雲」俱獲亞軍，入Q率百分百。

周日（21日）兩人合作第五場「博愛友威」和九場「南莊之歌」可信賴。

第五場四班1600米「博愛友威」，以往獲兩冠一亞皆在四班同程取得，路程拿手，新勝猶勇，值得再追多一次。

第九場三班1200米「南莊之歌」，配巴度四次獲兩冠一亞一季，人馬最合拍，小休兩個半月體力充沛，坐位望贏。

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