星期日（21日）沙田馬場上演十場草地賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

首匹是第三場希斯馬房「威闖」，此駒上季由大摩訓練，在田草1400米由潘頓打開在港勝利之門。

今季大摩退休，「威闖」轉投希斯馬房，演出不似預期，僅於前仗田草2000米跑過一席第三。

上仗縮程跑田草1800米，票數卻來得不簡單。

「威闖」臨場是13倍半冷，閘前票數瘋狂湧入，最終打到5.8倍開跑，跌幅高達55%。

結果「威闖」姍姍來遲跑第五，今次回師本身季內曾上名的2000米，乘機補中絕不為奇。

另一匹是第九場「簹多福」，這匹南非自購馬來港後由祖籍南非的苗禮德訓練。

「簹多福」近戰跑得接近，因此經常有票數支持，上仗臨場是6.8倍，閘前受到大戶狙擊，將此駒打到4.7倍開跑，跌幅高達30%。

可惜「簹多福」後上不及跑第四，今次改由田泰安主轡，贏馬交代是基本要求。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199