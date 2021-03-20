自季初的考菲爾德盃賽馬日、墨爾本盃賽馬日之後，馬迷已有一段時間無欣賞澳洲大賽轉播來港。

原定馬會已編排於下月復播澳洲越洋賽事，分別係4月3日上演的唐加士打一哩賽日，以及4月10日之女皇伊利沙伯錦標賽馬日。

不過因應原本於今日（20日）在澳洲玫瑰崗馬場舉行之兩歲馬一級賽金拖鞋大賽突然取消關係，賽期或已有變動。

事緣今屆金拖鞋大賽日因天雨關係，現已順延一周，改期在下周六（27日）再跑，但由於此番改動，其餘秋季嘉年華賽期亦須要押後舉行，包括原定於下月3日之唐加士打一哩賽日，改期在4月10日上演，而當日原先另一項大賽期女皇伊利沙伯錦標賽馬日，則延至4月17日舉行。

賽期如此更改，相信亦會影響屆時香港馬會越洋轉賽的安排，起碼現時已改動的女皇伊利沙伯錦標賽馬日編於4月17日星期六，當天正值沙田賽馬日，賽事已不能轉播來港，究竟最新安排如何，就留待馬會公佈。

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