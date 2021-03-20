周日（21日）是今屆打吡之大日子，榜首騎師莫雷拉手握重兵，有力接二連三贏馬入凱旋門。

全日重頭戲是第八場2000米香港打吡大賽，莫雷拉由一開始已經鎖定夥拍方嘉柏旗下之「達心星」出戰，並一早推掉蔡廐的「勁搏」，可見前駒深受雷神重視。

雷神受訪時說：「2017年我曾夥拍『佳龍駒』（已退役）捧走打吡冠軍，當時的情景，如昨天發生一樣，印象難忘，令我驚覺時間溜走得真快。」

「我很希望『達心星』能夠在我胯下贏得今屆打吡冠軍，此駒上仗在經典盃直路未能望空，但仍跑得不錯。」

「我估計今場步速不快，如以往幾屆打吡一樣，我和方嘉柏將會研究如何令『達心星』以文靜的方式策騎。」

「這將會成為『達心星』能否應付2000米的關鍵，我深信牠是今場最出色的一駒。」

「2000米雖然未必是『達心星』首本路程，但牠的實力強勁，如果牠今場留得暢順，當然有力爭勝。」

「當我收到『達心星』排二檔的消息，即開心了一整天，因為對牠幫助極大。」

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