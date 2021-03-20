今堅香港打吡大賽（2000米）將於明日（21日）在沙田馬場拉開戰幔。曾勝出打吡的莫雷拉和苗禮德，均認為今年的賽事會以較慢步速進行，各參賽馬到末段才會以極速衝刺。

練馬師苗禮德今年將派出「勇戰神駒」及「智慧神駒」力爭第三度勝出打吡，莫雷拉則會夥拍「達心星」爭取第二度登上打吡冠軍寶座，而他們均預計今仗大部分途程步速偏慢。

苗禮德說︰「基本上，我認為今屆打吡可能會是歷來步速最慢的一屆，因為陣中有多匹一哩馬。」

苗禮德曾先後憑「勝利名駒」（2000年）及「雄心威龍」（2011年）勝出香港打吡大賽。

他表示︰「我認為今仗早段的步速會偏慢，到最後衝刺時步速會很快。陣中前速快的賽駒均排得好檔，所以戰況將會十分激烈。」

「『智慧神駒』會佔取好位並居前競跑，如果入直路時對手步速緩慢，牠肯定可以佔得優勢。」

「我不認為會出現另一種形勢，因為陣中有多匹一哩馬嘗試在此賽增程跑2000米。」

「『勇戰神駒』排外檔（第12檔）出閘，牠前速不快，所以形勢對牠不利，希望有奇蹟出現。」

莫雷拉的看法也相若，認為今仗的步速會偏慢。他將策騎方嘉柏旗下的「達心星」出戰。

「我覺得今仗步速不會快，為陣中好些不擅2000米途程的賽駒提高了爭勝機會。」

「陣中應有半數參賽馬能夠應付2000米途程，而假如賽事步速快，其餘賽駒於末段便會力弱。正正因為這一點，今仗步速將會偏慢。」

莫雷拉於2017年憑藉約翰摩亞麾下的「佳龍駒」攻下打吡大賽。

此外，潘頓將策騎由大衛希斯訓練的「包裝永勝」，力爭繼2015年的「戰利品」之後再度摘下打吡桂冠。

潘頓說：「今仗各駒勢均力敵，我認為被看好的賽駒檔位稍為有利，陣中約有六匹賽駒應屬爭勝分子。」

「每次競逐2000米賽事時，起步後至首個彎位都需要運氣之助。希望我們會有好運氣，順利取得好位。」

「馬兒大概已達至最佳狀態，能否奪得打吡殊榮，我們拭目以待。今仗多駒的實力不相伯仲。」

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