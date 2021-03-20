韋達馬房上季新開倉似模似樣，不少轉倉馬如「承你所願 」（已退役）、「富祿」、「明月昇輝 」及「發財寶 」等合共交出多Ｗ。

最終韋廐上季以44場頭馬過終點，排練馬師榜第九位完成賽季，以初開倉表現已合格有餘。

今個賽季已完成超過一半賽事，韋達馬房竟暫時只得17W在手，未及上季總數一半，事隔一季表現嚴重走樣，難道逃不過奧運馬房厄運?

奇就奇在，馬房明明有個當紅見習生周俊樂在陣，今季此子進步表現有目共睹，但與師博只合作交出四Ｗ，似乎兩師徒唔太夾檔。

是次（21日）賽事，頭場「量化歡騰」、三場「全才」、七場「富祿」、八場「恭喜發才」、九場「 奮鬥雄才」及十場「將悅 」全部突如其來配上彭國年。

韋達與彭國年屬於弱勢騎練組合，季內合作八駒，只得「全才」一Ｗ，其餘七匹俱三甲不入。

今賽法籍騎師彭國年難得得到韋達賞識支持，斷估唔會玩玩吓「楂留灘」，隨時連場爆冷入圍，殺投注者措手不及。

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