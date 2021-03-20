今季12月13日總場次263田草三班1400米，頭馬「錶之未來」、亞軍「足金好球」、季軍「北極光」、殿軍「友港友笑」及第六「川河明駒」，其後合共交出兩冠三亞兩季佳績，反映該賽水準屬第三班頂級。

同場羅富全馬房「幸運傳奇」沿路二三叠望空唔算有利，最終負於頭馬「錶之未來」三乘許已算合格。

上場跑總場次427同班同程，「幸運傳奇」在偏快步速下領放，直到最後100米左右才被一眾後追馬趕過，開始在三班有競爭力。

周日（21日）出戰第六場同班同程，喜遇唔多快放馬，只要形勢配合，有權交出好表現。

第七場三班1200米，「醒目勇駒」轉投蘇偉賢馬房後兩仗均未見大轉變，不過今次回師三班田草1200米路程，值得留意。

翻查季內總場次99同班同程，「醒目勇駒」跑第二，而頭馬「嘉應精英」、季軍「輝煌芯」、殿軍「醒臣」三仗內非冠則亞，伸算「醒目勇駒」水準唔會差得去邊。

此駒事隔三場再跑回同班同程，排四檔兼回配季內入Q拍檔郭能，預期今仗不用留太後之下，有望重現真身。

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