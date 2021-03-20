賽後報告帶給馬迷不少有用資訊，好似上周末（13日）田戰，第四場「天地同心」上仗未能望空跑第六。

而第九場「超霸神駒」上仗放唔到只得第三，賽後建議縮程，結果兩駒再出皆收復前失。

周日（21日）「進優自在」、「樂益善」和「萬市之光」上仗皆輸得有疑點要注意。

第一場四班1200米「進優自在」，上仗配潘頓跑泥地1650米，搶口死留大熱倒灶，問話後騎練建議下次縮程角逐，今仗改配馬雅有權反底。

第三場三班2000米「樂益善」，上仗配田泰安排11檔，沿途望空大熱倒灶，騎者解釋前仗勝出時能夠在領放馬之後取得遮擋，今仗換上潘頓排五檔可變身。

第五場四班1600米「萬市之光」，上仗配巴度望空較遲只追得第五，小組告誡他須確保騎法能夠佔取更有利的位置，今仗增程改配彭國年要提防。

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