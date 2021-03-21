打吡大賽日有一個奇景，就係平時好搶手嘅莫雷拉居然唔係出足十場，大賽日（21日）嘅頭場同第四場都只做觀眾，以莫雷拉一向唔會放過任何上陣機會嘅作風，都算係一個奇景。

莫雷拉頭場一手操開列為後備一、由資深大馬主榮智健擁有嘅「勇闖」（蔡廐），自己落力教馬多時，報名表公佈後未能列正選，雷神唔想益其他人，寧願等一等睇下「勇闖」有冇機會補上。

可惜喺昨午（20日）開始受注時冇馬退出，佢喺第四場亦早就卜定列為後備一、呂廐嘅「富存大師」，結果都係補唔出。

莫雷拉喺第二場嘅另一組四班1200米亦幾乎出現相同情況，蔡神仙匹「美麗歡呼」列為後備三，上個禮拜一報名表公佈後已知道幾乎冇可能補得出。

同場嘅實力馬「悅豐泰」（沈廐）、「佳運財」（希廐）、「神舟時代」（丁廐），甚至「遨遊之星」（容廐）一早落實騎師人選，所以就算雷神即日搵其他馬騎，都難以搵到上風馬。

最終佢就搵到賢廐隻「浩大星輝」。不然，騎者今日就只得八匹座騎，真係極罕見！

文：林湛穎

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