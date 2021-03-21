今午（21日）在日本阪神競馬場舉行3000米二級賽阪神大賞典，去年曾於三冠系列尾關菊花賞力迫「鐵鳥翱天」獲亞的「大哲學家」，臨場被捧成1.3倍大熱門。

隨着應屆最佳年長雄馬「氣自豪」早前因傷退役配種，不少人認為「大哲學家」很有可能接班前駒，成為日本長途大賽的領頭羊。

豈料現年四歲的「大哲學家」今仗在變化地環境下表現失準，最終只能跑第七名，頂頭大熱門意外倒灶而回。

今屆阪神大賞典冠軍為另一匹四歲馬「緣厚情摯」，此駒在和田龍二胯下大勝亞軍「笑一笑」五馬位，捧走這項二級賽。

「緣厚情摯」在去年三冠系列次關日本打吡及菊花賞分別第五及第四名，本身為二級賽京都新聞盃冠軍，今仗為此駒在競賽生涯再增添一項大賽桂冠。

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