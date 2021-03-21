今午（21日）打吡賽日用全闊A跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，將於第五場後進行壓地。

睇番最近2月14日同一移欄賽事，後追馬絕對唔蝕底，半數頭馬後上建功。

如「龍戰士」、「佳運財」、「博愛友威」及「包裝太保」都係入直路從尾疊反先對手勝出，全闊跑道可秤先憑後勁食糊馬。

今戰列陣馬中，第六場「觀世界」兩次跑田草A欄非冠即亞，後追馬復戰強項，有力回復好表現。

另外，尾場「包裝太保」兩次跑田草A欄全勝，反而在其他移欄未贏過，贏完等番同一移欄再跑，有機會再下一城。

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