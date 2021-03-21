第四場四班1400米：「駿益善」近三仗跑同程2W1P，表現非常準繩，今仗強配潘頓擺明要贏馬啦。

昨日（20日）開飛2.1倍重飛，5點企硬2倍，現時1.7倍W，1.2倍P。

早飛勁到呢，信心爆棚，今仗排好位兼同場對手弱，應可輕勝。

「大眾開心」上場跑田草1200米後上第四有勢，今仗重跑1400米不無道理。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時12倍W，2.6倍P。

有些少早飛，今仗改用巴度，如同佢嘅上場座騎「駿益善」串Q就和味喇。

「將俠」前仗贏同程食到應，上場再跑輸係正常嘅。

今場再跑雷神唔騎換田泰安仲好，有好賠率嘛。

昨日開飛9.9倍，5點9.4倍，現時11倍W，2.9倍P。

有早餐飛支持，算硬淨，現時有呢個賠率會跑返好。

「創高峰」季初贏同程後輸四仗，今仗評分又到返季初贏馬水平。

今仗賽前操練積極兼試閘動態正面，排到好檔會好跑。

昨日開飛18倍，5點輕輕回上20倍，現時落番14倍W，3.1倍P。有早飛落咗，今場應有嘢睇！

提供：2大眾開心、3將俠、1駿益善、13創高峰

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