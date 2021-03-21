第三場三班2000米：「樂益善」前仗大勝食到應，上場大熱刻意跟前輸到唔似真，今仗換潘頓應可睇真啲。

昨日（20日）開飛2.9倍，5點3倍，現時3.1倍W，2倍P。

早飛當然有，但位置飛暫時過冷，要熱返啲先似樣。

「格萊美」前仗入位，上場走樣唔需要太介懷，今場重配上名騎師郭能鬥志十足。

昨日開飛13倍，5點落到9.2倍，現時14倍W，4倍P。

有墊底飛，今場評分相比起季初已大減17分，應已有迴旋餘地，今場最佳半冷。

「全才」上場終於打開勝利之門贏馬，今仗原裝配搭再跑此程，季初曾跑此程上名，今仗機會依然不俗。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到8.4倍，現時8.1倍W，2.5倍P。

有早餐飛，睇飛有信心再下一城，要兼顧。

「高瞻遠囑」今季跑此程有贏有位，今仗改配田泰安應有分頭。

昨日開飛6.4倍，5點回上7.7倍，現時8.6倍W，1.7倍P大熱。

現時呢個賠率啱胃口，入位應可做到。

提供：6格萊美、3全才、8高瞻遠囑、1樂益善

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