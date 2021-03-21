四歲馬王者之戰，一年一度的香港打吡大賽（2000米）編在今天（21日）第八場上演，今屆賽事不如上屆「金鎗六十」（呂健威馬房）有鶴立雞群之勢，予人觀感反而屬群龍無首之局。

榜首騎師莫雷拉縱使之前策騎方嘉柏馬房「達心星」，於香港經典一哩賽（1600米）及香港經典盃（1800米）敗北，但他一早表明已選定此匹看似欠缺2000米長力的座騎進軍打吡。

莫雷拉果然目光如炬，他和「達心星」今仗終於打出漂亮一仗，奪取每年一度的馬壇重要殊榮。

「達心星」沿途跟守前中叠有利位置，入直路待放頭馬轉趨力弱率先發難，就憑最後200米透出後所佔得的先機，最後氣走後追姍姍來遲的大熱門「將王」（韋達馬房）。

「達心星」以全場14駒中唯一自購新馬身份奪標，本身亦屬各駒中評分最高一匹。

莫雷拉與方嘉柏不約而同，均屬第二度勝出打吡，前者上次奪標為17年策騎「佳龍駒」，方嘉柏則曾在10年憑「極品絲綢」捧盃。

賽後莫雷拉表示很高興夥拍「達心星」奪魁，但於最後100米座騎已呈力弱，2000米賽程對此駒來說略感勉強。

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跑獲第二至四名馬匹順序為「將王」、「勇戰神駒」與「勁搏」。

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