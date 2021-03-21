年輕騎師史卓豐上月21日賽事受傷中途退下火線，其後養傷曾缺陣五次賽事，直至上周六（13日）日馬才復出參賽。

這名年輕騎師對上一次贏馬已是2月14日的「佳運財」（希斯馬房），距今已超過一個月時間，而餓馬已久的他正好亦憑此駒重響勝鼓。

本年度三歲進口新馬「佳運財」上仗在史卓豐胯下一出即勝，爆出26倍冷Win，今次人馬夾檔再下一城，比上次贏得更易，大勝對手四馬位，兩出兩捷。

練馬師希斯說：「『佳運財』今場贏得非常輕鬆，牠自上場取勝後，持續進步。」

「我認為『佳運財』下季更為成熟，表現當可更上一層樓，而且有長力應付1600米，不過今季會主攻短途，因為牠仍然很年輕，暫時不用心急增程。」

「『佳運財』來港初期，楊明綸為此馬做了許多備戰工夫，可惜我擺了烏龍，以為綸仔已卜了座騎，分身乏術，所以上場我才搵史卓豐騎『佳運來』，結果馬兒一出即勝，所以今場仍配史卓豐。」

「我相信楊明綸終有一天可以策騎『佳運來』，不過要等馬兒在史卓豐胯下落敗後，才會改配綸仔。」

第二場單Win及組合獨贏A1分別派30.5元及15元，二重彩派321元。

至於跑獲第二至四名為「有得精彩」、「神舟時代」與「小鳥敖翔」。

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