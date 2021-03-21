今期（21日）大賽日賽果有冷有熱，熱Win有兩匹蔡廐明星馬「速遞奇兵」（1.1倍）、「勝得威風」（1.9倍）順利跑出；亦有尾場羅廐「精神威」爆大冷Win。

羅富全馬房於第十場的二班1600米賽事，共派出三駒列陣，當中未能成功進軍打吡，退而求其次跑這一場二班賽的「旗幟輝煌」臨場票如雨下，最終成為大熱門開跑。

同場另外兩匹廐侶「精神威」、「太陽威威」則屬49倍及60倍的大冷門。

結果「精神威」表現神勇，由頭放返，贏得服役生涯第六捷，而「旗幟輝煌」與「太陽威威」則名落孫山。

羅富全說：「這場賽事我派出三駒列陣，其實對『精神威』最冇信心，賽前我預計『太陽威威』放頭，想不到出閘後卻由前駒領放，我都有一些詫異。」

「『精神威』是一匹忠心及易騎的馬，不時在陣上接近，原本我以為牠會在終點前力弱，想不到其韌力這樣出色，可頂到過終點。」

「至於在打吡跑第六名的『健康愉快』，賽後騎師巴度向我匯報此馬跑短些會更好，所以日後應集中安排牠跑1600至1800米。」

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