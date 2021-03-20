周日（21日）頭場四班1200米，可取初出的「包裝大獎」及連番在四班上名的「進優自在」，前駒操好才出，擺明部署好大賽日，與其他同線人馬及廐侶在大賽日攞威。

後駒性能上雖然易位難贏，不過曾在1400米及泥地一哩上名之馬，休後縮回亦試過上名的1200米贏些少級數，由馬雅接手分頭會不俗，值得捧場。

尾場二班1600米，要留意幾匹四歲而未能在打吡出戰之馬，其中「旗幟輝煌」陣上雖然經常慢閘，但上仗初跑同程即能打開勝門，證明路有專長，檔劣也難放棄。

「足金好球」上仗爭分失敗原因分別為初跑1800米及騎者彎位操之過急，今場縮回贏馬的1600米，而換上近期手風順的蔡明紹，防回馬槍。

「喜駿駒」經常交出極快末段，田草其實更好衝，之前跑同程蝕位太多才不敵「足金好球」，今戰機會仍高。

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