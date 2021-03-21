今午（21日）打吡大賽日，蘇偉賢馬房「寶貝兒」在巴度胯下後上掄元，奪得季內第二Win之餘，亦初次征服四班賽。

賽後據馬主李澄曜透露，這場頭馬別具意義。

「寶貝兒」馬主李澄曜說：「今天是我和太太結婚八周年紀念，『寶貝兒』順利取勝，可以說是雙喜臨門。」

「另外，今天也是我們的一位朋友生日，我們都有邀請她一起拉頭馬，大家一同分享喜悅。」

「『寶貝兒』今場排12檔，我都很擔心，不過練馬師蘇偉賢對我們表示，今天在A欄上陣，跑道比較闊，不用太擔心。」

「巴度指出馬兒不夠快，跑1000米步速太快，並建議馬兒增程跑1200米。」

「練者從善如流，部署得宜，我很開心馬兒可以在四班贏馬。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199