黑眼圈俗稱「熊貓眼」，很多都市人也會有，代表眼下位置的周邊皮膚出現色素沉積的情況。

眼下的位置，為面相十二宮中的「子女宮」，亦為臥蠶位置，宜明潤飽滿、有光澤為佳，代表子女事業有成，孝順父母。

相反若天生黑眼圈問題嚴重，非病理性原因（例如鼻敏感等），則代表其人腎氣不足，容易患上與腎臓有關的疾病，可到醫院進行身體檢查及看中醫調理身體。

若伴侶忽然有黑眼圈問題，則要特別留意他的生活作息。會否瞞著你夜生活多姿多彩？甚至房事過度？此面相特徴來分辦伴侶有沒有「偷食」甚為準確。

今期（21日）財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、灣仔及銅鑼灣；九龍區的九龍塘、樂富及九龍城；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

第四場四班1400米「鎂之妙」，上仗出閘後沿用留後方式跑，入彎時騎師沒有大力催策，但直路末段走勢凌厲，最後僅輸一個馬位，實際表現頗佳。

今仗此駒隔一個月再跑，賽前仍安排試閘，希望今仗有進步演出。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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