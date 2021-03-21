蔡約翰馬房明星馬「速遞奇兵」休息近五個月後於今午（21日）打吡賽日復出，結果再次一放絕塵，鞍上人莫雷拉憑這匹三歲新星奪得季內第100場頭馬。

「速遞奇兵」去年10月24日初出一役，以5.25馬位擊敗該場大熱門「大眾開心」掄元後，立即被視為蔡約翰馬房又一匹新星。

不過這匹三歲馬隨後缺課近一個月，其後蔡約翰讓牠分別在從化及沙田試四課大閘才復出，結果在第七場三班1200米賽事，繼續視對手如無物，升班照樣大勝而歸。

蔡約翰憑藉「速遞奇兵」打破近兩次賽事不勝悶局，目前落後方嘉柏一場頭馬，仍居練馬師榜第二位。

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