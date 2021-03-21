周日（21日）第二場四班1200米，「悅豐泰」上仗久休復出唔使熱身，都只輸半身位跑第四，明顯係四班難留，復課潘頓再親自做工夫，仲出埋王牌，坐二望一冇難度。

「好玩大少」上場初出輸三個馬位走勢唔差，賽後首度運上從化，改變操練模式，試大閘捉實都自動波，走勢有進步要吼。

第五場四班1600米，「萬市之光」表現仗比仗近，上場前中段車前倒後，末段一衝就第五，睇落係試多過跑，試好換彭國年唔怕惹飛，排劣檔留衝尾段，呢場到位都唔奇。

「超速」連場發揮準，上場加分加程都做最快末段追入第三，明顯仲有得升，莫雷拉睇得中唔會留手。

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