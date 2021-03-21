法籍騎師彭國年去季來港客串成績不錯，雖然今季重來表現未如上季般理想，但他亦決心留港發展騎到季尾。

暫時佢只贏了六場，不過總獎金都有一千一百多萬元，即約有一百萬元落袋，相信比起在法國搵食應賺得多。

加上佢屋企人好似幾適應香港生活，兼且佢在港騎馬一定比起法國更多時間可陪伴家人，所以見佢閒時亦會帶兩位小朋友去行山或出海，好好享受天倫之樂。

至於香港亦有鄉里巴度同賀銘年喺度，三人老友鬼鬼，彭國年生活上一定唔會悶。

彭國年已停賽四期，在今戰復出，當然要積極贏馬補數。

文：關志彬

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