資深評馬人陳華棟出名敢言，歷年在香港及澳門馬圈遇過不少風波及是非，吃過不少苦頭，不足為外人道。

提到澳門，便不得不講有傳陳華棟當年因一宗事件，引致被澳門賽馬會棄用。

他說：「當時一宗研訊事件，最後第二名馬匹告甩頭馬，我們做評馬人的，情緒肯定帶點激動。」

「加上另一拍檔又很激動，隔壁房間更忍不住大喊『澳門馬會搵笨』，其後導致澳門馬會與我有所嫌隙。」

「肯定是背後有人挑撥我和澳門馬會之間的關係，但當事人應該分析，因為我確實為澳門馬會立下汗馬功勞。」

陳華棟不諱言自己說話聲大夾惡，但全因自己所說的都是真人真事，自己都親歷其境。

他說：「因為我數十年來與馬圈各層面的人很熟稔，騎師、大莊家等我全部都熟悉，加上所說的是事實，我絕對不怕講。」

陳華棟在馬圈打滾多年，現時殺入年輕人主導的平台講馬，在《蘋果》賽馬直播節目《競馬Fact Check》做主播。

他說：「其實現時這行真的不好做，因為近幾年馬會嚴格控制馬經傳媒，接近『順我者生、逆我者死』的地步。」

「切記不要鬧，歌舞昇平便是他們的最愛。」

「官方賽馬節目質素下降，全因為主持無法暢所欲言，諸多限制，導致發言要就住就住，怕得罪人。」

「其實當年驃叔受歡迎，最大原因在於他敢為馬迷發聲。」

「我當然不鼓勵朋友入行，皆因生活沒有保障、很難餬口，除非你能成功討好馬會高層，才可以生存。」

「馬會幾乎控制所有馬經喉舌，除了自己派人採訪、採訪馬圈娛樂新聞外，又向傳媒提供相片。」

「現時更推出馬經（私下與個別媒體合作刊製）、馬簿（官方），搶人飯碗並壓榨其他傳媒的生存空間。」

陳華棟現時在《競馬Fact Check》做live講馬，節目受到馬迷歡迎。

他說：「我夠膽批評，與其他主持互有火花，我相信《競馬Fact Check》會越來越好睇。」

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