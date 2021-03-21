第二場四班1200米：「佳運財」上仗季內初出贏同程一衝過晒，難度甚高。

今仗原裝配搭再戰同程，賽前試課閘，狀態更進一步。

昨日（20日）開飛4.6倍，5點5倍，現時落到4.1倍W，1.6倍P。早飛到晒位，連捷可期。

「神舟時代」上仗季內初出跑同程被捧成3倍大熱，可惜臨場低水落敗只得第四，眼見騎師不太肉緊。

今仗再跑同程，賽前試閘輕鬆勝出，成熟再進一步，今仗應可收復前失。

昨日開飛5.5倍，5點落到5倍，現時4.4倍W，1.7倍P。早飛相當勁，有決心補飛。

「遨遊之星」已連續兩仗跑同程入位，上場僅以短頭位落敗，水準高。

今仗再戰同程排好位，應可連續入位。

昨日開飛4.4倍多飛，5點輕輸回上5倍，現時6.5倍W，1.9倍P。

有墊底飛，如今日（21日）場地利前置，有力放到。

「悦豐泰」上場久休復出跑同程第四，表現合格。

今仗再跑同程排好位應可提升贏馬機會，但賠率太過乏味。

昨日開飛2.8倍，5點2.5倍，現時3.5倍W，1.6倍P。

早飛係勁，但太熱，小心熱倒。

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