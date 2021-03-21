第一場四班1200米：「連利福將」上場跑同程再上名，賽後加強操練兼試閘，狀態比上場好。

今仗續配鬥志高昂的騎師郭能兼排到1檔，非常好跑。

昨日（20日）開飛6.9倍，5點落到5倍呢下重飛，現時5.5倍W，1.3倍P。早飛硬淨，今場會賺形勢贏得。

「包裝大獎」今場季內初出，賽前試閘有前有後已準備就緒。

昨日開飛5倍明顯有飛，5點輕輕落到4.7倍，現時3.9倍W，2.1倍P。

希斯初出馬隔夜有咁重飛就應該係波，最好就係唔係最熱嗰匹嘛，睇飛想一出即勝。

「勝靈之駒」今場另一匹初出馬，賽前又係做足工夫，試閘走勢有前有後，騎師力掩鋒芒。

今仗雖然要排外檔起步，但同場對手不外如是，有賠率就值博。

昨日開飛19倍，5點20倍，現時22倍W，6.4倍P。現時有呢個賠率要兼顧。

「攻頂」雖然上場可以一出即勝，但只係僅勝兼所造贏馬時間普通。

今仗要加9磅兼增程跑排位稍外，所以成大熱就要諗諗！

昨日開飛2.6倍，5點回上3倍，現時3.7倍W，2倍P。

票數係咁回，反映今場無乜信心，始終今場形勢對呢匹馬麻麻！

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