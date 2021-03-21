「幸運」系陣營今日（21日）田戰派出「幸運精選」及「幸運傳奇」列陣，結果前駒在潘明輝胯下一放而返，摘下季內第二捷。

「幸運精選」馬主梁文鴻的父親梁啟徽說：「『幸運精選』今場爆冷贏馬，是個意外驚喜，賽前我們的信心不大。」

「今天（21日）是打吡日，我之前養過的『幸運馬主』（已退役）曾贏打吡，在這個日子贏馬，對我來說別有一番意義。」

「容天鵬訓練『幸運精選』落足心機，馬兒體質較弱，練者安排牠上從化，養足體力。」

「早前試閘走勢理想，今場佔步速之利，順利取勝。」

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